GM de Ibaté apreende drogas e um suspeito no Jardim Icaraí

A droga que estava com o suspeito no Jardim Icaraí - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo pelo Jardim Icaraí, a Guarda Municipal de Ibaté apreendeu entorpecentes e um homem de 24 anos por volta das 8h50 desta sexta-feira, 14.

Os GMs observaram a presença de uma dupla com a aproximação da viatura e arremessou uma sacola dentro de uma casa. Um suspeito foi abordado em frente à casa e autorizou a entrada dos guardas que recuperaram a sacola que continha drogas. Já seu comparsa conseguiu a fuga. De acordo com os guardas, o acusado que teria sido abordado também portava entorpecente. No total, a GM apreendeu 71 pinos com de maconha sintética (crack misturado com maconha) e 32 saquinhos de cocaína.

A droga foi apreendida e o suspeito encaminhado à delegacia de polícia de Ibaté.

