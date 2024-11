GM apreende entorpecentes no São Carlos 5

Droga encontrada foi apresentada e apreendida na CPJ - Crédito: Divulgação

Guardas municipais da equipe Canil durante patrulhamento preventivo, apreenderam entorpecentes na manhã desta terça-feira, 26, na rua José Quatrochi, no São Carlos 5.

O local é conhecido como “ponto” de tráfico de drogas e no local havia homens em atitude suspeita que fugiram com a aproximação da viatura. No local, com auxílio da K9 Índia, foi feita uma varredura e localizado em uma sacola, no interior de um terreno, 136 pinos com cocaína, 37 porções de haxixe, 154 porções de maconha, 38 tubetes com skank e uma máquina de cartão (crédito e débito). Todo o material foi apresentado na CPJ.

