GM apreende entorpecentes escondidos em sofá no Zavaglia

A droga apreendida foi apresentada na CPJ - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais da equipe Canil apreenderam por volta das 10h56 desta quinta-feira, 23, entorpecentes no cruzamento das ruas Jorge Constantino de França x Marcelo José Marques Chiozea, no Jardim Zavaglia. Ninguém foi detido.

Os GMs chegaram a ver dois suspeitos próximos a um barraco em meio a mata que fugiram quando notaram a viatura. Devido a atitude suspeita, foi feito varredura pelo local, sendo localizado um sofá e em seu interior uma sacola com 58 porções de maconha, 36 pinos com cocaína, 155 pedras de crack, 24 tubetes com skank, 2 tubetes com haxixe e um celular. O material foi apresentado na CPJ.

Leia Também