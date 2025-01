Garoto de 12 anos é flagrado com entorpecentes no Planalto Verde

A droga que estava em poder do garoto, foi apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares flagraram no começo da tarde desta segunda-feira, 13, na Avenida Luiz Ferrari, no Planalto Verde, um garoto com 12 anos que estaria com entorpecentes.

Os PMs patrulhavam o bairro quando viram o infrator em atitude suspeita que ao perceber a presença da viatura, escondeu algo próximo a entrada de uma residência e seguiu em direção contrária aos PMs. Diante da situação, foi realizada a abordagem.

Em revista, foram localizados diversos comprovantes de compras realizadas por cartão e uma quantia em dinheiro cuja origem não pôde ser justificada. Indagado, ele demonstrou nervosismo, confessou estar envolvido na prática de tráfico de drogas. Também indicou o local onde havia escondido os entorpecentes. Após diligências, com o apoio de uma segunda equipe, a droga foi encontrada.

O garoto foi apreendido e a responsável legal foi localizada para acompanhar os procedimentos. O menor, os entorpecentes, os comprovantes de compra por cartão e o dinheiro apreendido foram conduzidos ao CPJ. A autoridade policial foi sobre o ocorrido. O caso foi registrado como ato infracional de tráfico de drogas, conforme previsto no artigo 33.

Leia Também