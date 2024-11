Furto de fiação pode provocar falta de água na região do Cruzeiro do Sul

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informa que, devido ao furto de cabos elétricos do Reservatório do Cruzeiro do Sul, ocorrido na manhã deste domingo (10/11), a unidade encontra-se sem energia. Esse é o segundo furto registrado no mesmo local em apenas uma semana.

O SAAE alerta aos ferros-velhos e empresas de reciclagem que a compra de materiais de origem suspeita constitui crime, e a Guarda Municipal já está no local elaborando o Boletim de Ocorrência (RO). A equipe de manutenção elétrica da autarquia já está trabalhando para restabelecer o sistema. No entanto, o SAAE adverte que poderá ocorrer desabastecimento temporário na região.

Para mais informações, o atendimento do SAAE está disponível pelo telefone 0800 300 1520.

