Furto de cabos elétricos no poço do Jardim Embaré pode causar desabastecimento de água

Na madrugada desta quinta-feira (14), o poço do Jardim Embaré foi alvo de furto de cabos elétricos por volta das 1h40, segundo informou o SAAE. A equipe de manutenção iniciará o reparo às 7h para viabilizar o restabelecimento do serviço com segurança, mas há risco de desabastecimento de água no Jardim Embaré e regiões próximas.

O SAAE relata que furtos desse tipo têm ocorrido com frequência em suas unidades e faz um apelo para que comerciantes de ferro-velho não comprem materiais furtados, ajudando a reduzir a prática.

Leia Também