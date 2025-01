Homem é preso pela DIG por receptação de notebook furtado de transportadora em São Carlos

Notebook foi recuperado - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (28) pelo crime de receptação no bairro Antenor Garcia, em São Carlos. O caso está relacionado a um furto ocorrido entre os dias 23 e 24 de dezembro do ano passado em uma transportadora situada na Vila Lutfala.

De acordo com o delegado da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), João Fernando Baptista, as investigações apontaram um funcionário terceirizado da empresa como o autor do furto. “Esse crime veio para nós no final do ano. A partir de então, nosso setor de investigação teve acesso às imagens das câmeras de segurança do local e identificou um funcionário terceirizado como o provável autor”, explicou o delegado.

Com base nas provas coletadas, a DIG solicitou ao Poder Judiciário um mandado de busca na residência do suspeito. No dia 10 de janeiro, os policiais cumpriram a ordem judicial, mas não encontraram os objetos furtados. No entanto, conseguiram informações que levaram ao paradeiro dos itens.

“Na tarde de hoje, já na posse de um outro mandado de busca e apreensão, nós fomos até uma residência situada no Antenor Garcia, onde localizamos esse notebook. O notebook foi identificado, inclusive com a nota fiscal. E sendo certo que esse segundo indivíduo, ao ser interrogado, confessou que havia comprado do funcionário da empresa a troca do pagamento de uma dívida, sabendo que se tratava de um produto de furto”, afirmou Baptista.

O homem que adquiriu o notebook foi conduzido à DIG e autuado em flagrante pelo crime de receptação. Questionado sobre a dívida mencionada, ele não soube especificar detalhes. O delegado reforçou a importância de evitar a compra de produtos de procedência duvidosa.

“O crime de receptação ocorre quando a pessoa sabe, ou pelas circunstâncias, deve saber que se trata de um produto de crime. Ou seja, é aquela pessoa que compra qualquer produto eletrônico de procedência duvidosa, por exemplo, de um usuário de drogas. Ou mesmo sem nota fiscal, ela corre o risco de estar comprando um produto de furto”, alertou Baptista.

O autor do furto segue investigado, pois teria desviado outros objetos da empresa.

