Milton Magalhães é condenado a 10 anos e seis meses de prisão por matar colega de trabalho

O operador de máquinas Milton César Magalhães, que matou o colega de trabalho do SAAE, Iebel Garcia Silva, 41, usando uma retroescavadeira em março do ano passado, foi condenado a 10 anos e seis meses de prisão em regime fechado. O tribunal do júri que começou na manhã de ontem e acabou por volta da 1h de hoje.

Milton usou uma retroscavadeira para atingir a moto que era conduzia por Iebel, rua Georg Ptak, Jardim São Paulo. Em seguida fugiu do local e se apresentou dias depois na sede da DIG, acompanhado de um advogado. Ele alegou que vinha sendo ameado por Iebel.

