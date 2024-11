Funcionária de supermercado acusa cliente de stalking

Compartilhar no facebook

DDM São Carlos - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma funcionária de 21 anos, que trabalha em um supermercado localizado no Jardim Brasil, está acusando um cliente do estabelecimento, de 49 anos, de perseguição e assédio. O problema, segundo ela, ocorre há aproximadamente 5 meses.

A vítima disse que o acusado vai ao local do seu trabalho pelo menos 4 vezes por semana e sempre a procura no local onde exerce suas atividades. Dirige “cantadas” e teria deixado até o número do telefone. Perguntaria dela para outras mulheres. A vítima disse que já pediu até ajuda da empresa para que desse segurança enquanto estivesse trabalhando. O caso será investigado pela Polícia Civil e foi registrado em boletim de ocorrência na CPJ.

