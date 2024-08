ROCAM recupera objetos roubados de residência de idosa em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares da Rocam recuperaram objetos roubados de uma residência localizada na rua João Vilari, Jardim Mercedes, na noite desta segunda-feira, 19.

A vítima, uma mulher de 62 anos, foi surpreendida em sua casa por dois indivíduos armados com um facão. Os criminosos renderam a idosa, amarrando-a com uma alça de uma bolsa e uma camiseta, e fugiram levando um celular iPhone, dois relógios, um televisor e documentos pessoais.

Diante da denúncia, as equipes policiais iniciaram as buscas pelos objetos roubados e, após receberem informações, localizaram os itens em uma residência na rua Santa Isabel, Vila Isabel. Um jovem de 21 anos encontrado no local alegou que a companheira teria comprado os objetos e desconhecia a origem criminosa dos mesmos. Ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Civil investiga o caso para identificar e prender os autores do roubo.

