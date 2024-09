Força Tática recupera carro roubado há quase um ano

Crédito: Maycon Maximino

Um Fiat Doblô, que havia sido roubado há quase um ano, em 18/10/2023, na cidade de Sumaré, SP, foi localizado pela Força Tática, nesta sexta-feira (06), em São Carlos.

A polícia já possuía informações, e vinha investigando, uma denúncia de que um homem, que já era conhecido nos meios policiais, estaria circulando pela cidade em um carro roubado.

Uma equipe da Força Tática encontrou o suspeito conduzindo um VW Polo pela Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Junior (SP-318) e o abordou.

Não havia nada ilícito ou suspeito com o carro em que ele estava, e ao ser questionado sobre o Fiat Doblô, disse que estava na garagem de sua casa e que pertence a um amigo de São Paulo, que o emprestou.

A princípio, os policiais não encontraram nada errado com o Doblô, as numerações de chassi, motor, vidros e placas, coincidiam. Apenas por uma etiqueta puderam constatar que o veículo estava com queixa de roubo e que a placa que ele ostentava pertencia a um carro da cidade de São Bernardo do Campo.

Ao ser questionado, o suspeito sustentou a afirmação de que o veículo pertence a um amigo, que o emprestou.

O Doblô foi apreendido e recolhido ao pátio municipal, e o suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

