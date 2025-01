Força Tática prende homem com drogas e arma na Vila Nery

Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento pela Rua Marino da Costa Terra, na Vila Nery, a equipe do Tático Comando, prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A abordagem ocorreu após informações de que o indivíduo estaria abastecendo pontos de venda de drogas na região.

Ao avistar a viatura, o suspeito tentou se desfazer de uma sacola, que foi recuperada pelos policiais. Dentro dela, foram encontrados porções de maconha e várias pedras de crack. No interior do veículo do suspeito, um VW Golf, foi localizada uma arma calibre .38, carregada com cinco munições intactas.

Questionado pelos policiais, o homem confessou que estava traficando no local. Ele já possuía passagens pela polícia por atos infracionais cometidos quando era menor de idade.

O suspeito foi encaminhado ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada e ele permaneceu à disposição da Polícia Civil.

