Força Tática prende foragido por homicídio cometido em Dois Córregos

Força Tática -

Na noite de ontem, durante patrulhamento de rotina, a equipe da Força Tática da Polícia Militar visualizou um indivíduo em atitude suspeita na rua Karl Herman Thatch, Jardim Munique.

Ao realizar a abordagem, os policiais não encontraram nada de ilícito com o homem, identificado como L.F.M.. No entanto, durante consulta no sistema Copom, foi constatado que ele era procurado pela justiça pelo crime de homicídio, cometido na cidade de Dois Córregos/SP.

Diante da situação, L.F.M. foi detido e conduzido à delegacia local, onde permanece preso à disposição da justiça.

