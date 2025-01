Força Tática encontra grande quantidade de drogas em galpão no Jardim Real

Drogas apreendidas - Crédito: Maycon Maximino

Na noite de ontem, durante patrulhamento de rotina no bairro Jardim Real, policiais militares da Força Tática realizaram uma grande apreensão de drogas em um imóvel localizado na Rua Caetano Barion, anteriormente utilizado como depósito de bebidas.

De acordo com os policiais, o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Durante a ronda, foi avistado um indivíduo recebendo um objeto por uma janela na porta do imóvel. O homem foi abordado e confessou ser usuário de drogas. Ele portava uma pedra de crack, que afirmou ter adquirido por R$ 10,00 no local.

Os policiais observaram movimentação suspeita no interior do imóvel e perceberam dois indivíduos fugindo pelos fundos com uma sacola plástica, na qual era possível ver pinos de cocaína. Apesar das tentativas de abordagem, a fuga foi facilitada por barreiras físicas e pela presença de um cachorro da raça Pitbull no local.

No interior do galpão, foram encontrados:

116 papelotes de maconha;

9 tabletes de maconha;

31 papelotes de uma substância conhecida como "Dry";

4 pedras de crack;

422 eppendorfs de cocaína;

R$ 2.207,90 em dinheiro (moedas e cédulas de diversos valores);

Uma máquina de cartão.

O viciado declarou já ter frequentado o galpão em outras ocasiões para adquirir drogas, mas afirmou desconhecer a identidade dos responsáveis pelo tráfico no local.

A autoridade policial determinou o registro da ocorrência e a apreensão dos itens encontrados. Após prestar depoimento, o comprador da droga foi liberado. O caso segue sob investigação para identificar os responsáveis pela operação do ponto de venda de drogas.

