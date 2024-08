Força Tática detém homem com picape furtada na Vila Marcelino

A Força Tática recuperou um veículo GM Montana com chassi adulterado na madrugada desta sexta-feira (4), por volta da 01h, na Rua Raimundo Correa, na Vila Marcelino.

Durante patrulhamento tático pela região, os policiais avistaram o veículo GM Montana, que já era conhecido por estar envolvido em diversos roubos na cidade. Ao abordar o veículo, conduzido por um homem com passagem pela Polícia por roubo, nada de ilícito foi encontrado com o motorista.

No entanto, ao consultar a placa, os policiais perceberam uma divergência com o número do chassi. Após uma verificação mais detalhada, foi constatado que o chassi havia sido adulterado e que o veículo era, na verdade, uma GM Montana com placas ETD1023, produto de furto ocorrido na cidade de Leme no dia 01/06/2024.

Diante dos fatos, o indivíduo e o veículo foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o delegado plantonista elaborou um boletim de ocorrência por receptação. Após arbitramento de fiança no valor de R$ 600,00, o acusado foi liberado para responder em liberdade.

Leia Também