Força Tática aprende grande quantidade de drogas e armas no Jacobucci

Por volta das 23h40 deste sábado (2) equipes da Força Tática do 38º Batalhão realizaram uma operação no bairro Jacobucci, que resultou na prisão de jovem por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. A abordagem ocorreu na Rua Antenor Rodrigues de Camargo onde o suspeito foi flagrado com uma pistola Beretta calibre .635, municiada com oito cartuchos.

Durante a busca na residência do suspeito, as equipes localizaram um revólver calibre .38, além de munições e uma grande quantidade de drogas, incluindo 90 porções de maconha (totalizando 0,786 kg) e 1.397 microtubos de cocaína (totalizando 0,978 kg). Outros itens apreendidos foram um celular Motorola e petrechos para manipulação de drogas.

GSCN, que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e receptação (Artigos 33 e 180), foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) e autuado em flagrante. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.

