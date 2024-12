Força Tática apreende simulacro de revólver com adolescente no São Carlos 8

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Simulacro apreendido -

Durante a "Operação Matricial" conduzida pela Força Tática em São Carlos, nesta terça-feira (10), um simulacro de revólver, dinheiro e um celular foram apreendidos com um adolescente durante patrulhamento no bairro São Carlos 8. Ele se comportou de forma suspeita ao perceber a aproximação policial e jogou um objeto no chão.

Durante busca pessoal, os policiais encontraram R$ 800,00 em espécie no bolso de sua bermuda. Com o apoio de outras equipes, buscas no local resultaram na recuperação de uma pochete, dentro da qual foram encontrados um simulacro de revólver marca Rossi, um celular e dinheiro.

O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência para apreensão dos objetos. Após os procedimentos, o adolescente foi liberado.

Leia Também