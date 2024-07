Força Tática apreende drogas e mais de R$ 20 mil em dinheiro no Hikare

O material foi apreendido pela PM e encaminhado à CPJ - Crédito: Divulgação

Policiais militares da Força Tática, durante patrulhamento preventivo, detiveram por volta das 21h30 deste domingo, 21, um homem com entorpecentes na rua José Calijuri, no Jardim Hikare.

Os PMs depararam com um casal em atitude suspeita ao lado de um Peugeot 206 que estava estacionado. Foi feita a abordagem e com o acusado, foi encontrado R$ 1 mil. No carro, os policiais acharam uma mochila e no interior, crack e maconha e R$ 900.

Questionados sobre seus endereços, o acusado indicou morava e os PMs da Força Tática, com o reforço Tático Comando, localizaram um tijolo de maconha, apetrechos para separar e embalar drogas, bem como a quantia de R$ 19.068,00 em notas diversas.

Diante dos fatos, o casal foi encaminhado à CPJ e o delegado de plantão, autuou o acusado em flagrante. Sua companheira foi ouvida e liberada.

Os PMs apreenderam R$ 20.968,00, 49 gramas de crack, 944 gramas de maconha, uma faca com resquícios de maconha, uma balança de precisão, embalagens plásticas, dois celulares e um caderno com anotações.

