Força Tática apreende drogas e armas com adolescente no CDHU

Crédito: Maycon Maximino

Uma operação da Companhia de Força Tática terminou com a detenção de um adolescente de 16 anos na noite desta segunda-feira (26), no CDHU da Vila Isabel. Com ele havia armas e drogas.

Segundo apurou o SCA junto aos policiais que participaram da ocorrência, as equipes realizavam operação no local, quando notaram o jovem correndo pelo condomínio 6 em posse de duas sacolas.

Os patrulheiros saíram em perseguição e conseguiram deter o adolescente no condomínio 2. Dentro das sacolas havia uma pistola calibre 6.35, dois simulacros de pistola, 127 porções de cocaína, 113 trouxinhas de maconha, 39 pedaços da mesma droga, 299 pedras de crack, 22 dry e R$ 1.931 em dinheiro.

O infrator foi conduzido ao plantão policial, onde permanece à disposição da Polícia Civil.

