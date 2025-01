Força Tática apreende carro dublê no Centro de São Carlos

Carro dublê foi apreendido pela Força Tática - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quinta-feira (16), a equipe de Tático Comando, em operação de patrulhamento de Força Tática pela área central de São Carlos, abordou um veículo Fiat Mobi, placas GIN3B34. O automóvel era conhecido pela equipe como possivelmente "dublê", já que a proprietária do veículo original, residente em Sorocaba, havia registrado um Boletim de Ocorrência relatando autuações indevidas em São Carlos, cidade onde ela nunca esteve.

Durante a abordagem, a condutora, identificada como I.M., afirmou que o carro era emprestado de G.G.S., amigo de seu pai. Após uma busca no veículo, não foram encontrados ilícitos. No entanto, ao verificar os sinais identificadores, foram constatadas diversas inconsistências. A partir do número do chassi extraído da central eletrônica, confirmou-se que o veículo original era um Fiat Mobi, placas FPS1I32, produto de furto.

G.G.S. compareceu à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e declarou que adquiriu o veículo como parte de um acordo para quitar uma dívida no valor de R$ 5.000,00.

O delegado plantonista, Dr. Gilberto D'Aquino, elaborou o Boletim de Ocorrência, apreendeu o veículo e indiciou G.G.S. pelos crimes de Receptação (Art. 180 do CP) e Adulteração de Sinais Identificadores (Art. 311 do CP). Ambos foram liberados após os procedimentos.

O caso segue em investigação.

