Um acidente marcou a manhã desta quinta-feira (15) na estrada municipal Abel Terrugi, que liga São Carlos a Santa Eudóxia.Um Fiat Uno foi encontrado totalmente danificado às margens da via, com marcas evidentes de capotamento.

Segundo relatos de uma testemunha, o veículo também arrancou uma cerca, indicando a violência do impacto. No entanto, não havia ninguém nas proximidades no momento do encontro, o que impossibilitou a apuração imediata das circunstâncias do acidente e se houve feridos.

