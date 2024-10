Feito refém, auditor passa momentos de terror durante assalto no Jardim Botafogo

SIGA O SCA NO

10 Out 2024 - 09h41 Por Redação

Um auditor de 63 anos foi vítima de um assalto na quarta-feira, 9, na rua Dr. Pedro Raimundo, no Jardim Botafogo. Ele foi refém e ficou em poder de três criminosos durante duas horas.

A vítima formulou boletim de ocorrência na CPJ e narrou às autoridades policiais que teria saído de uma igreja e se dirigia ao seu carro, quando foi rendido por três desconhecidos. Um deles estaria armado.

Mediante ameaças, foi colocado no banco traseiro e passou por terrorismo psicológico, sendo obrigado a entregar o celular e senha, além de cartão de crédito. Ficou em poder dos bandidos durante duas horas e neste período, diante do pânico, não conseguiu fazer transferências via PIX para os bandidos e o cartão acabou bloqueado.

Durante todo o processo do crime, ele ficou com a cabeça abaixada e foi abandonado em uma estrada de terra. Caminhou por aproximadamente um quilômetro e chegou até a rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215) e quando ia pedir ajuda a caminhoneiros, viu uma viatura da PM que patrulhava a região e pediu ajuda.

De acordo com o auditor, os bandidos levaram seu KIA Sorento preto, placas EWQ-9553, R$ 400,00 e uma aliança. O crime foi registrado na CPJ.

