Familiares ainda procuram por jovem desaparecido há um ano em Água Vermelha

Familiares de Jeferson Adriano Botti, de 29 anos, seguem em busca de informações sobre seu desaparecimento, ocorrido em 1º de novembro de 2023, em uma fazenda no distrito de Água Vermelha, São Carlos.

De acordo com sua mãe, Jeferson fazia uso de bebidas alcoólicas e, em um período, também utilizou crack. Após passar por um tratamento de desintoxicação, ele abandonou o uso de entorpecentes. No dia do desaparecimento, Jeferson estaria agitado e havia ingerido álcool. Embriagado, saiu de casa sem levar o celular e, desde então, não foi mais visto.

Na última vez em que foi visto, Jeferson usava bermuda jeans clara, camiseta branca e chinelos pretos. A família pede que qualquer pessoa com informações sobre seu paradeiro entre em contato com a Polícia Militar pelo número 190.