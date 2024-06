Ex-promotor que matou jogador de basquete de São Carlos é condenado a 9 anos de prisão

Jogador de Basquete de São Carlos, Diego Mondanez foi morto pelo promotor - Crédito: arquivo pessoal

O ex-promotor de Justiça, Thales Ferri Schoedl, foi condenado a 9 anos pelo assassinato do jogador de basquete de São Carlos, Diego Mendes Mondanez e por ferir a tiros Felipe Cunha de Souza no 30 de dezembro de 2004, durante um lual na Praia da Riviera de São Lourenço, em Bertioga, litoral sul de São Paulo. A pena deverá ser cumprida em regime fechado, mas Thales poderá recorrer da sentença em liberdade.

O tribunal do júri aconteceu nesta segunda-feira, no Fórum de Bertioga. Thales já havia sido absolvido por unanimidade pelos desembargadores do Órgão Especial do TJ-SP, em 2008, contudo, a decisão foi anulada. Ele foi exonerado do cargo de promotor em 2018, depois que o ministro do Superior Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, seguiu decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (MP) que definiu pela demissão de Schoedl.

O caso

Os envolvidos participavam de um luau na para Riviera de São Lourenço, e segundo Thales, que na época tinha 29 anos, as vítimas e outros rapazes mexeram com a sua namorada, então ele os repreendeu, momento que teriam partido para a agressão. Thales Ferri Schodi que estava armado com uma pistola calibre . 380 baleou quatro vezes o estudante de direito Felipe Siqueira Cunha de Souza, de 21 anos, e matou o jogador de basquete Diego Mendes Modanez, de 20. No mesmo dia ele foi autuado em flagrante e chegou a ficar 49 dias preso no Regimento de Cavalaria Nove de Julho, na Capital, mas alegou legitima defesa e conseguiu a liberdade provisória pelo Órgão Especial do TJ-SP.

