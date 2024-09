Estudantes da UFSCar são vítimas de assalto a mão armada dentro do campus

SIGA O SCA NO

UFSCar - Crédito: reprodução FAI

Um estudante de 21 anos compareceu no plantão policial nesta segunda-feira (9) para registrar um caso de roubo, que segundo ele, teria ocorrido dentro Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O caso teria ocorrido na noite de 5 de setembro, por volta das 22h37. Ele alega que estava acompanhado de duas amigas quando foram abordados por dois homens, e uma delas teve o celular roubado.

O crime ocorreu na área Sul do campus, próximo ao AT2, enquanto as estudantes saíam da universidade. Os assaltantes, um deles usando moletom e short, estavam armados e ameaçaram as vítimas. Durante a fuga, o estudante sofreu diversas quedas, agressões e ameaças de morte, necessitando de atendimento médico.

Segundo o relato, havia pessoas que estavam na área externa do prédio e dentro da sala de aula que escutaram o ocorrido e acionaram a Polícia Militar. Apesar das buscas, os assaltantes não foram localizados.

