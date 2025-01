Estranhos aproveitam morte de mulher e furtam casa em São Carlos

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Desconhecidos não respeitaram nem a morte de uma idosa de 81 anos que residia no Parque Estância Suíça, em São Carlos, e furtaram sua casa. O dia do crime não consta em boletim de ocorrência registrado na CPJ.

A idosa teve morte constatada por socorristas do SAMU, em sua casa, no dia 10 de dezembro. Familiares que residem em outra cidade foram comunicados do fato e vieram a São Carlos para os procedimentos quanto ao velório e sepultamento.

Porém, neste meio tempo, familiares foram informados por testemunhas que seriam amigas da vítima, que desconhecidos teriam levado um aparelho de som, ar condicionado, joias e R$ 1 mil que pertenceriam a vítima.

