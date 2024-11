Estelionatários estão usando nome de supermercado para aplicar golpes em São Carlos

Telefone celular - Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Mais uma pessoa foi vítima de um estelionato em São Carlos. Desta vez uma mulher de 38 anos que reside no Cidade Aracy e teria tido um prejuízo de R$ 900.

A vítima foi até a CPJ no dia 21 deste mês e registrou queixa. Segundo ela, neste mesmo dia uma pessoa teria entrado em contato via WhatsApp e afirmou ser gerente do supermercado onde ela seria cliente no mesmo bairro onde reside e após um sorteio, teria ganho um PIX de R$ 500.

A mulher acreditou e passou a seguir os passos do golpista. Porém, ao atender a ligação, a vítima disse que perdeu o acesso ao aplicativo e posteriormente teria ocorrido movimentação em sua poupança e viu a falta de R$ 900. O crime foi registrado na CPJ.

