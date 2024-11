Estelionatário é preso em flagrante após aplicar terceiro golpe em São Carlos

Estelionatário portava ainda, 11 pinos com cocaína que foram apreendidos - Crédito: Maycon Maximino

Um estelionatário de 37 anos foi detido em flagrante por guardas municipais na noite desta quarta-feira, 6, após tentar aplicar um terceiro golpe em São Carlos, contra postos de combustíveis. Com ele foi encontrado ainda 11 pinos com cocaína.

O acusado seria motorista de aplicativo. E o primeiro golpe teria sido aplicado no dia 27 de outubro em um posto de combustíveis localizado na Avenida Francisco Pereira Lopes. Seu “modus operandi” seria ir no estabelecimento e pedir para o frentista completar o tanque com combustível. Posteriormente afirmava que iria até a loja de conveniência pagar. Porém, saia sem quitar o débito. No dia 3 deste mês, na Miguel Petroni um segundo posto teria sido vítima do estelionatário que aplicou o mesmo golpe.

Diante da reincidência, funcionários de postos ficaram em alerta e com as características do suspeito. Desta forma, na noite desta quarta-feira, 6, o acusado tentou aplicar o mesmo golpe em um posto de combustíveis na Avenida Henrique Gregory. Entretanto, ao ir até a loja de conveniência, a funcionária reconheceu o suspeito e ao perceber que seria mais uma vítima do golpe, correu e se postou em frente ao carro do golpista e pediu ajuda a colegas de trabalho que abordaram o motorista.

Posteriormente foi solicitada a presença da Guarda Municipal que deteve e encaminhou o suspeito até a CPJ. Com ele foi localizado ainda 11 pinos com cocaína.

A autoridade policial tomou ciência do fato e após autuá-lo em flagrante por estelionato e porte de drogas, foi recolhido ao centro de triagem.

Leia Também