Estabelecimento comercial pega fogo no centro de São Carlos

Viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Um estabelecimento comercial, que atua no ramo de reparos de eletrônicos, pegou fogo na noite desta segunda-feira, 20, na rua D. Pedro II, no centro de São Carlos.

Os motivos são ignorados. Vizinhos notaram que fumaça saia pelo telhado do comércio e solicitaram a presença do Corpo de Bombeiros, cujos combatentes foram obrigados a arrombarem a porta para ter acesso ao imóvel e consequentemente debelarem as chamas.

Ninguém se feriu. O dono do estabelecimento que reside em Ribeirão Bonito foi acionado para comparecer ao local.

