Equipe de salvamento do Broa evita tragédia e salva cinco pessoas

Equipe de salvamento durante resgate das vítimas e da embarcação que virou no meio do Broa - Crédito: Divulgação

A equipe da J.P. Salvamento Aquático, que zela pela segurança dos banhistas e prestou serviços nos últimos dias de 2024 e início de 2025, foi o “anjo da guarda” de cinco pessoas e evitou que uma tragédia marcasse o dia 1º de janeiro na Represa do Broa, em Itirapina.

Por volta das 16h40 a equipe foi acionada pois informações davam conta que um barco teria virado no meio do lago.

Vários salva-vidas agiram rapidamente e evitaram que as cinco vítimas se afogassem. Todas estariam em desespero e corriam sério risco de morte. Com segurança todas as pessoas foram resgatadas. A embarcação também foi recuperada e o motivo do acidente será apurado.

A equipe de salvamento contou ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Itirapina e participaram da ação, três embarcações e seis salva-vidas. A Defesa Civil foi acionada, bem como ambulâncias que ficaram às margens da represa à espera das pessoas que foram salvas.

