Engavetamento envolve três veículos na SP-310, em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Veículos envolvidos no congestionamento: sem feridos - Crédito: Maycon Maximino

Um tríplice colisão, que causou danos materiais em três veículos e fez com que o trânsito ficasse congestionado na manhã desta terça-feira, 17, no km 234 da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, no sentido interior/capital.

O trânsito no momento das colisões era intenso e o motivo das batidas é ignorado. Todos os veículos tiveram danos, mas ninguém ficou ferido.

Uma unidade resgate da concessionária que administra a rodovia atendeu a ocorrência.

Leia Também