Encontrado o corpo da estudante Camila

Após segundo dia de buscas, Camila ainda não foi encontrada

Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram na tarde desta quarta-feira (8), o corpo da estudante de biologia da UFSCar, Camila Almeida Nunes, de 24 anos, que estava desaparecida desde a semana passada após ela entrar na cachoeira Santana, em São Carlos. A informação foi confirmada pela corporação.

Ela estava acompanhada do namorado. Enquanto Camila nadava, o namorado filmava a cena com o celular. No entanto, ao desviar a atenção por um instante, percebeu que ela havia desaparecido.

O SCA está no local. Mais informações em instantes.

