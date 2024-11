Empresário de Ibaté e freelancer são sequestrados no estacionamento do Itaquerão

Itaquerão - Crédito: Portal da Copa/ME

Um empresário de Ibaté, de 55 anos, foi vítima de um assalto por volta das 21h40 desta segunda-feira, 4, após levar torcedores do Corinthians até o estádio Itaquerão, em São Paulo, para assistirem ao clássico contra o Palmeiras. Ele teve seu celular e dois veículos levados por uma quadrilha.

Em boletim de ocorrência lavrado na CPJ, narra que ele e um freelancer levaram os torcedores até o estádio e tentaram colocar sua VAN Renault prata placas SUH7E07 e seu micro-ônibus prata placas CTI0H51 no estacionamento no estádio. Como não conseguiram, pararam na Avenida José Pinheiros Borges e foram ao Shopping Itaquera para jantar. No retorno, quando estava dentro de sua VAN, percebeu a aproximação de pessoas suspeitas e um deles, com uma arma e ameaçando-o, anunciou o assalto, obrigando-o a ficar no banco do passageiro. Os outros três criminosos abordaram o freelancer que acompanhava o empresário.

As vítimas ficaram em poder dos criminosos durante 40 minutos e foram levados para um cativeiro próximo a um beco onde estariam mais pessoas suspeita. Durante o assalto, teria sido agredido e ameaçado de morte, com a arma sendo colocada em sua boca, sendo obrigado a passar dados pessoais, como senha de cartões. Porém afirmou que não teve prejuízo financeiro.

As vítimas informaram que foram soltas quatro horas após e pediram socorro em um estabelecimento comercial e pediram ajuda a Polícia Militar. A esposa da vítima neste interim, disse que notou no rastreamento do celular da vítima que os veículos estariam em local não compatível e também teria acionado o 190.

Os criminosos fugiram levando os veículos e o celular da vítima e mediante rastreamento, eles estariam em Ferraz de Vasconcellos. O crime foi registrado na CPJ de São Carlos.

