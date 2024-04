SIGA O SCA NO

Bombeiros apagaram incêndio e localizaram quadro de moto roubada - Crédito: Maycon Maximino

Durante atendimento de incêndio em uma mata na manhã desta quarta-feira, 24, Corpo de Bombeiros encontraram o quadro de moto Strada 200, produto de roubo ocorrido em 2014 em Araraquara.

O veículo estava na rua Rosa Antonia Octaviane Néo, no Jardim dos Coqueiros. A Polícia Militar foi acionada e após as deliberações de praxe, os restos do veículo foi recolhido ao pátio municipal.

Leia Também