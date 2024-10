Dupla velha conhecida da PM é detida após furto a residência no Cidade Jardim

Viatura Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma dupla foi detida por policiais militares por volta da 1h desta terça-feira, 15, após furto a uma residência no Cidade Jardim. Minutos antes, os mesmos criminosos tentaram furtar uma primeira casa, porém foram impedidos após os moradores acordarem com o disparo do alarme.

Segundo consta, os criminosos, de 23 anos e 24 anos respectivamente, tentaram invadir uma casa na Alameda das Margaridas. Porém, o alarme da moradia disparou e os moradores acordaram. Com isso os suspeitos deixaram o local.

Os PMs foram acionados e quando conversava com uma das vítimas receberam outra informação via Copom que a aproximadamente 80 metros de onde estariam, na Alameda das Orquídeas constataram arrombamento no portão e luzes acesas. De acordo com os policiais uma das portas da casa estaria arrombada e objetos jogados no chão. Em um dos cômodos estava a dupla com um celular, R$ 200, uma medalha e um crucifixo de madeira. Questionados, confessaram que tentaram entrar na casa da Alameda das Margaridas.

Diante dos fatos, ambos foram detidos e encaminhados à CPJ. Após serem autuados em flagrante, foram recolhidos ao centro de triagem.

