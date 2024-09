Dupla invade mercado e assalta comerciante em Dourado

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um comerciante de 54 anos foi vítima de um assalto por volta das 12h45 desta quarta-feira, 11, na rua Barão do Rio Branco, no centro de Dourado.

Em boletim de ocorrência elaborado na delegacia de polícia da cidade, a vítima disse que chegou logo após o almoço e dois desconhecidos entraram no estabelecimento. Um deles ficou próximo a porta e o comparsa, de posse de uma cesta, se apoderou de produtos alimentícios e ao passar pelo caixa, anunciou o assalto, mencionando estar armado.

Em seguida, o bandido pegou as mercadorias e foi em direção sua Fiorino branca, placas DBI-5907 e fugiu juntamente com o comparsa que já estava ao volante. No furgão estavam os documentos da vítima e três caixas de cerveja vazias.

