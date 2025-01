Dupla foge e abandona carro de origem suspeita em São Carlos

No interior do Gol, várias ferramentas foram apreendidas - Crédito: Divulgação

Dois homens fugiram após tentativa de abordagem por guardas municipais por volta da 1h desta segunda-feira, 6, em São Carlos. Uma equipe da corporação fazia o patrulhamento preventivo no Residencial Romeu Tortorelli, quando deparou com um Gol branco. O motorista, ao ver a aproximação da viatura do GAM, empreendeu fuga e durante a perseguição, os GMs consultaram o emplacamento e houve divergência no modelo e marca do veículo. Constatado os fatos, os guardas continuaram a tentativa de abordagem até a última rua do bairro, quando a dupla abandonou o carro e empreendeu fuga para uma mata.

Foi feita vistoria no Gol e localizado várias ferramentas (turquesa, alicate, “enforca gato”, chaves mixas, touca ninja, blusas, lanterna, marretas, luvas, chaves de fenda, chaves de rodas, escada, entre outros, além das placas adulteradas (alterando o número 3 para 8). O Gol foi apreendido e recolhido ao pátio municipal e as ferramentas apreendidas.

