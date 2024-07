Dupla é presa pela Polícia Militar após furtar Clínica de Fisioterapia

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Dois homens, de 27 e 33 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar na manhã deste domingo (25), após furtarem uma clínica de fisioterapia no centro de Dourado.

O crime aconteceu na madrugada e a PM foi acionada após a constatação de arrombamento no local. Com auxílio de imagens de câmeras de segurança, os policiais conseguiram identificar os suspeitos, que já eram conhecidos da polícia.

Um dos suspeitos estava no hospital da cidade quando foi abordado pelos policiais. Ao ser questionado, ele confessou o crime e indicou o paradeiro de parte dos produtos furtados: um notebook e uma TV que estavam com uma mulher de 24 anos, com quem ele tinha uma dívida. Ele também revelou a localização do outro notebook que estava com o seu comparsa.

Todos os produtos furtados foram recuperados e devolvidos ao proprietário da clínica, um fisioterapeuta de 40 anos. A dupla foi presa em flagrante pelo crime de furto e encaminhada para a delegacia.

