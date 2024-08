Moto furtada em Araras é recuperada pela PM no Cidade Aracy

Moto furtada em Araras foi apreendida no Cidade Aracy - Crédito: Maycon Maximino

Uma moto, produto de furto ocorrido em Araras no dia 11 de julho e que pertence a uma farmacêutica de 38 anos, foi apreendida por policiais militares por volta das 23h desta quarta-feira, 7, na rua João Martins França, no Cidade Aracy.

Uma dupla estava no veículo. Ambos possuem 24 anos. A PM fez a abordagem e constatou que parte da numeração do chassi estaria suprimida. As placas pertenceria a outra moto. Em pesquisa pela numeração do motor, foi constatado o furto. Indagados, um deles teria informado que comprou o veículo pelo Facebook, por R$ 5 mil.

A moto foi apreendida e recolhida ao pátio municipal. Já a dupla, encaminhada à CPJ para as deliberação de praxe.

Leia Também