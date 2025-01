Dupla é detida após arrombar residência no Jardim Macarengo

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira (02), por volta das 17h30, dois homens, de 39 e 41 anos, foram detidos em flagrante após arrombarem uma residência localizada na Rua Dom Pedro II, no Jardim Macarengo, próximo à rodoviária.

Durante patrulhamento, policiais militares avistaram os indivíduos pulando o muro da residência. No portão, um botijão de gás estava pendurado, pronto para ser levado. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram abordados na esquina do imóvel.

Questionados, os homens confessaram ter arrombado o vitrô do banheiro para entrar na casa e subtraído o botijão de gás. Uma vistoria no local revelou que o interior do imóvel estava revirado, mas, como os proprietários estão viajando, ainda não é possível determinar se outros objetos foram furtados.

Um parente do proprietário foi acionado e compareceu ao local para representar a vítima. Os suspeitos foram conduzidos ao plantão policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.

