Dupla é detida acusada de tentar roubar loja de celulares e assaltar padaria em São Carlos

Crédito: reprodução

Na tarde de quarta-feira (28), policiais militares prenderam dois indivíduos após uma tentativa e um roubo a estabelecimentos comerciais na cidade de São Carlos.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o primeiro crime ocorreu em uma loja de celulares localizada no Jardim Bela Vista. Um dos suspeitos, portando uma faca e simulando estar armado, invadiu o estabelecimento localizado na rua João Manoel Manoel de Campos Penteado e ameaçou um funcionário. A vítima conseguiu se refugiar em um cômodo e gritou por socorro. Câmeras de segurança registraram a tentativa de assalto.

Em seguida, o acusado se dirigiu até uma padaria na rua Luis Francisco Lui, Romeu Santini, onde abordou uma funcionária de 59 anos. Sob ameaça, subtraiu o aparelho celular da vítima e uma quantia em dinheiro.

Diante das informações colhidas, a Polícia Militar iniciou diligências, culminando na localização do veículo possivelmente utilizado pelos criminosos na rua Guerino Baldan, bairro Antenor Garcia. O condutor, se identificou como motorista de aplicativo. Ele foi detido em conjunto com o outro suspeito, que estava em posse de diversos aparelhos celulares em uma casa na mesma rua. No entanto, o celular da vítima da padaria não foi encontrado entre os aparelhos apreendidos.

Os indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde estão sendo apresentados neste momento.

