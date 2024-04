Dupla assalta microempresário e vendedor no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Um microempresário de 45 anos e um vendedor de 55 anos foram vítimas de um assalto por volta das 13h desta segunda-feira, 22, na Avenida Pedro Carlos Fabiano, no Cidade Aracy. As vítimas foram até a CPJ e relataram o ocorrido em boletim de ocorrência.

De acordo com elas, dois criminosos, ambos armados, se aproximaram quando o veículo estava estacionado. Mediante ameaças de morte, entregaram roupas, dois notebooks, impressora, bolsa com documentos, celular e a Saveiro branca placas FXO-4858. Cometido o crime, a dupla fugiu com o veículo.

A picape foi localizada logo após o crime na mesma região onde ocorreu o assalto.

