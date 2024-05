Ex-prefeito faz BO após afirmar ter sido vítima de injúrias

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de injúria será investigado pela Polícia Civil. O caso envolve o ex-prefeito Newton Lima Neto, 71 anos e um barbeiro e teria ocorrido no dia 13 de abril, no Balão do Bonde, na Vila Nery.

Nesta quinta-feira, 2, o político formulou boletim de ocorrência na CPJ e disse que estaria em campanha política no bairro, de olho nas eleições municipais de 2024 e ao entrar em um estabelecimento comercial e estender a mão para cumprimentar um barbeiro, por volta das 10h30, ele teria negado e passou a falar frases como “não cumprimento ladrão”, “canalha” e “bandido do PT”.

No BO, Newton disse que chegou a questionar o agressor, que se negou a responder e continuou o que definiu como “discurso de ódio”. O político disse que saiu da barbearia e continuou a caminhar e foi seguido por aproximadamente 30 metros, quando era ofendido pelo acusado.

Leia Também