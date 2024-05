Colisão na Lagoa Serena deixa motociclista ferido

Vitima é socorrida pelo Samu com escoriações: encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito foi registrado a manhã desta sexta-feira, 3, em São Carlos e resultou em um motociclista de 22 anos ferido.

A vítima pilotava sua moto pela Avenida São Carlos (sentido centro/bairro) e no cruzamento com a rua Machado de Assis, no Conjunto Residencial Sílvio Villari (Lagoa Serena) aconteceu a colisão contra um veículo. Há semáforos no cruzamento, porém não foi possível saber qual dos veículos ultrapassou o sinal de pare.

O motociclista, com escoriações pelo corpo, foi socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também