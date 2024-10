SIGA O SCA NO

04 Out 2024 - 09h21

04 Out 2024 - 09h21 Por Marcos Escrivani

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma dupla, armada com uma faca, assaltou um homem que estava em um bar na rua José Favoretto, no Jardim Hikare. O crime aconteceu no dia 29 de setembro, mas foi registrado somente na noite desta quinta-feira, 3, na CPJ.

A vítima disse que consumia bebida alcoólica e churrasco quando foi abordada pelos criminosos. Mediante ameaças de morte, foi obrigada a entregar sua carteira com documentos e R$ 400. Após o crime, os desconhecidos fugiram.

Leia Também