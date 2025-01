Dupla armada com faca rouba moto de homem no Cruzeiro do Sul

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um assalto marcou a noite de sábado, 4, no Jardim Cruzeiro do Sul e um homem de 28 anos ficou sem sua Yamaha MT07 branca, placa GJZ-8180.

A vítima informou às autoridades policiais na CPJ que estava com sua moto por volta das 23h40 e parou no cruzamento da Avenida Grécia com a Avenida Dr. Pádua Salles, onde há um semáforo, quando foi abordado por uma dupla que estava a pé. Um dos criminosos portava uma faca.

Os desconhecidos disseram a palavra “perdeu” e mediante ameaças de morte, desceu da moto. A dupla fugiu em seguida sentido Avenida República do Líbano e fugiu. O crime foi registrado na CPJ.

