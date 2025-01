Dry: nova droga avança em São Carlos

Dry é derivada da maconha - Crédito: reprodução/R7

Nos últimos meses, as apreensões da droga conhecida como "dry" têm crescido em São Carlos. Popularmente chamada de "Maconha dos playboys", o entorpecente é derivado da cannabis, porém mais caro e mais potente.

Produzida a partir do extrato de haxixe, a substância passa por um processo químico que resulta em uma resina com altíssimos níveis de tetrahidrocanabinol (THC), principal composto psicoativo da planta. O resultado é uma droga mais concentrada, com efeitos potencializados. Para os traficantes, o produto se torna ainda mais lucrativo, já que seu preço pode chegar a até R$ 18 mil por quilo.

Por conta do custo elevado e do processo de fabricação mais complexo, o consumo de "dry" tem sido associado a usuários de maior poder aquisitivo. No entanto, especialistas alertam para os perigos do uso dessa variante, que apresenta maior risco de dependência química e pode causar efeitos colaterais graves à saúde mental.

A mais recente apreensão ocorreu na noite desta segunda-feira (20), no Jardim Hikare. Durante uma operação da ROCAM, a Polícia Militar deteve um adolescente com seis papelotes de "dry", além de outros entorpecentes.

Leia Também