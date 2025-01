Drone causa incômodo e mulher registra queixa na Polícia Civil

Crédito: Pixabay

Uma mulher de 39 anos, residente no Parque Santa Mônica, se sentindo incomodada com a presença de um drone, registrou queixa no final da manhã desta quarta-feira, 15, na CPJ e pede providências das autoridades policiais, pois sente sua privacidade ameaçada.

De acordo com ela, desde dezembro do ano passado, o aparelho entra em sua moradia com uma velocidade que considera grande e filma a movimentação de toda a residência e quando ela tenta pegar seu celular para filmar, o responsável pelo drone faz com que ele saia rapidamente, voando para longe.

Ela relata que nesta quarta-feira, 15, o fato voltou a acontecer e ela, temendo pela integridade física da família, formulou queixa na CPJ e pede providências para elucidar o caso.

