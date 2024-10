Dois veículos e uma moto se envolvem em colisão no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

10 Out 2024 - 13h48

10 Out 2024 - 13h48 Por Marcos Escrivani

Veículos envolvidos no acidente tiveram danos materiais - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito, sem vítimas, mas com danos materiais em três veículos, aconteceu na tarde desta quinta-feira, 10, no centro de São Carlos.

O motorista de um Argo transitava pela rua Rui Barbosa e devido ao trânsito intenso parou para que um motociclista que vinha pela rua 7 de Setembro, cruzasse a via. Porém, a motorista de um Gran Siena que vinha pela rua Rui Barbosa não percebeu a iniciativa e não freou, colidindo com violência na traseira do Argo que foi arremessado contra a moto.

Ninguém se feriu. Entretanto, os três veículos sofreram danos materiais.

