Dois acidentes são registrados na rodovia Washington Luís em São Carlos

Caminhonete envolvida no acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira (19), dois acidentes foram registrados na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, causando lentidão no tráfego, mas sem feridos.

O primeiro acidente aconteceu no quilômetro 234, no sentido interior-capital. Um caminhão, uma caminhonete e um carro se envolveram em uma colisão devido ao trânsito lento no local.

Pouco mais à frente, uma colisão traseira entre dois carros também foi registrada.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia estiveram presentes para organizar o fluxo de veículos e prestar atendimento. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

